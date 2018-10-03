Finike Belediyesi'nde ekim meclisi

FİNİKE Belediyesi ekim ayı toplantısı Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nun yönettiği oturumla yapıldı. Toplantıda önergelerle birlikte 13 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda Sahilkent Mahallesi 300 parsel hak sahiplerine yönelik konu ile Günçalı Mahallesi'nin 'Ernez' olarak değiştirilmesi önergeyle gündeme alındı. 300 parsel hak sahiplerine yönelik 5- 20 Ekim tarihleri arasında satın alma başvuru dilekçesi vermeleri ve peşin satışlarda satış bedelinin tamamı, taksitli satışlarda 4'te 1 peşinat ödeme süresinin 1 Ekim'den, 31 Ekim tarihine kadar uzatılması, gecikmesi halinde ise yasal faiz uygulanması oyçokluğuyla kabul edildi. Günçalı Mahallesi'nin ismi de Ernez olarak değiştirildi. Toplantıda ayrıca 2019 yılı yatırım ve çalışma programı görüşüldü. Başkan Sarıoğlu'nun ayrıntılı bilgi aktardığı yatırım ve çalışma programı oylanarak kabul edildi. 2019 yılı bütçesi, ücret tarifeleri, ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı, Finike Belediye Spor Kulübüne yapılacak yardım bir sonraki meclis toplantısında görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.