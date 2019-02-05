Finansın kalbi Antalya’da atacak

BANKACILARLA iş dünyası Antalya’da buluşuyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile TBB Yönetim Kurulu’nda yer alan bankaların genel müdür ve yardımcıları, 8 Şubat Cuma günü Antalya’da "Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"nda Antalya iş dünyası ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunacaklar. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, toplantıda bankacılık ve finans sektörü hakkında bir sunum yapılacağını ardından da iş insanlarının bankacılarla bir araya gelerek birebir görüşme fırsatı bulacağını söyledi.



'TÜM ÜYELERİMİZ DAVETLİDİR'

8 Şubat Cuma günü saat 16.00’da Hotel Su’da düzenlenecek ‘Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı" için tüm üyeleri davet eden Davut Çetin, “TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile TBB Yönetim Kurulu’nda yer alan bankaların genel müdür ve yardımcılarının katılımı ile düzenlenecek toplantıda, bankacılarla iş insanlarının bir araya getirilerek bilgi alış verişinin sağlanmasını amaçlıyoruz. İş insanlarımız, yapılacak sunumlarla finans sektörü ve Türkiye ekonomisine dair son derece değerli bilgilere ulaşacaklar, ayrıca tüm taleplerini doğrudan bankalarımızın üst yönetimleri ile paylaşma imkânına kavuşacaklar. Tüm üyelerimizi bu son derece faydalı olacağını düşündüğümüz toplantıya davet ediyoruz” dedi.