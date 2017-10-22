Film Festivali coşkusu

KORTEJE halkın ilgisi yoğun olurken, sanatçı katılımı az oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 54'üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Antalya Film Festivali, her yıl düzenlenen geleneksel kortej geçişiyle başladı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde klasik araçlara binen Türk sinemasının yıldızları, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yüzüncü Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar caddeleri boyunca çok sayıda kişi sıralandı. Ellerinde cep telefonlarıyla sanatçıları çekmeye çalışanlar, sevdikleri sanatçılarla selfie yaptı. Cadde boyunca, 'Sinemanın Yıldızları Buradan Geçecek' tabelaları dikkati çekti. Halkın yoğun ilgisine rağmen korteje sanatçıların katılımı düşük oldu. Korteje Necati Şaşmaz, Erhan Yazıcıoğlu, Bulut Aras, Osman Sınav, Murat Han, şarkıcı Bengü gibi isimler katıldı. Korteji izleyenlerin gözdesi ise Necati Şaşmaz oldu.

BAZI ARAÇLAR YOLDA KALDI

Klasik araçların en önünde ise 1905 model bir araç, Türk sinemasının simge isimlerinden Sümer Tilmaç'ın fotoğrafını taşıdı. Öte yandan bazı klasik araçlar yolda kaldı, bu araçlara binen sanatçılar başka araçlara geçti. Korteje katılan sanatçılardan Bulut Aras, dünyanın en güzel şeyini yaşadıklarını söyledi. Aras, "Bundan güzel şey olabilir mi? Bu kadar güzelliği, sevgiyi ve içtenliği başka bir yerde yaşayamazdık. Karşılıksız sevgi muhteşem bir şey" dedi. Sanatçı Erhan Yazıcıoğlu da festivalin olağanüstü başladığını söyledi. Muhteşem bir ilgiyle karşılaştığını belirten Yazıcıoğlu, "Halkımız yerli sanatçılara da büyük ilgi gösteriyor. Demek ki kendi yağımızda da kavrulabiliriz. Çok iyi şeyler yapmalıyız ki dışarıya karşı iyi olalım. Kendi içimizde birleşelim, dışarıya daha çok kafa tutalım. Kortejin sahibi halk ve olağanüstü" diye konuştu. Şarkıcı Bengü ise çok büyük bir coşku yaşadığını ifade etti. Kendisi için festivalin güzel geçtiğini kaydeden Bengü, festival kapsamında yarın konser vereceğini söyledi. Bengü, "Bu coşkuyu yaşamak istedim" dedi. Korteji izleyen bazı kişiler ise istedikleri sanatçıları kortejde göremediklerini söyledi.

SİNEMANIN YILDIZLARI KIRMIZI HALIDA YÜRÜDÜ

54. Uluslararası Antalya Film Festivali, Onur Ödülleri töreni ve sanatçıların kırmızı halı geçişiyle devam etti. EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törene katılan sanatçılar şıklıklarıyla dikkati çekti. Kırmızı halıda Akademi ödülü, 'SAG' ve 'BAFTA' ödülü sahibi, 'Altın Küre', 'Tony' ve 'Emmy' ödülü adayı Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu Christopher Walken, ABD'li aktris Juliette Lewis ile Türkiye'den Fadik Sevin Atasoy, Necati Şaşmaz, Şoray Uzun, Birol Güven, Osman Sınav, Suzan Avcı, Necla Nazır, Tuğçe Tayfur, Ferit Aktuğ, Özlem Balcı, Şerif Gören, Şebnem Dilligil, İsmail Güneş, Atılgan Gümüş, Burçin Abdullah, Meriç Başaran, Aydın Sarman, Murat Han, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Nilay Deniz, Elçin Karabulut, Duygu Çetinkaya, Ertuğrul Şakar, Ali Bilgehan Birincioğlu, Hasan Küçük, İpek Erdem ve festivalin jüri başkanı Filistinli yönetmen Elia Suleiman kırmızı halıda yürüdü. Kırmızı halıda kadın sanatçılar birbirinden renkli ve şık kıyafetleriyle gazetecilere poz verdi.

Sanatçıların yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel de kırmızı halıdan geçerek salona girdi.