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Fiberli Antalyaspor madalyalarla döndü

Fiberli Antalyaspor bisiklet takımı, Rize'nin Çayeli ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen yarışmalardan dereceyle döndü.

ANTALYA 04.09.2019, 15:35
Fiberli Antalyaspor madalyalarla döndü
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RİZE'NİN Çayeli ilçesinde gerçekleştirilen 3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı'na, Fiberli Antalyaspor'dan Bülent Mihraç Korkmaz, Muhammet Pöze, Emir Kaya, Bahaettin Sarı, Furkan Gürler ve Uygarcan Orakçı katıldı. Genç erkeklerde Bülent Mihraç Korkmaz 3'üncü sırayı elde ederken, Fiberli Antalyaspor aynı kategoride takım olarak 2'nci oldu.

KÜRSÜDEN İNMEDİLER

Fiberli Antalyaspor, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yol Yarışı'na Haşim Köksal ve Devrim Ardıç ile katıldı. Antalya'yı ve Fiberli Antalyaspor'u başarıyla temsil eden Haşim Köksal 2'ncilik kürsüsüne çıkarken, Devrim Ardıç ise 3'üncü oldu. İki sporcu Antalya'ya madalyayla döndü.

#Antalyaspor #bisiklet takımı #Rize
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