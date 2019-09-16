Falezlerden atlamak istedi: 'Polisler ne kadar karizmatik'

KONYAALTI Caddesi'ndeki 30 metrelik falezlerde saat 11.00 sıralarında bir kadının uçurumun kenarına gelerek ağladığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Falezlerin ucunda manzara seyretmek istediğini söyleyen kadına ekipler müsaade etmedi. Bir gazetecinin, ‘Polisler senin için endişeleniyor’ sözüne de genç kadın, ‘Ne kadar karizmatikler’ şeklinde cevap verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, isminin Arzu A. (36) olduğu öğrenilen kadını tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Alkollü olduğu belirtilen genç kadın, polislere güçlük çıkarttı. Falezlerin ucuna yönelmek isteyen Arzu A.’ya ekipler müsaade etmeyip bölgeden uzaklaşması için uzun süre dil döktü.