Evi yanan anne, ağlayan kızını teselli etti

ÖĞLE saatlerinde, Kepez Gülveren Mahallesi 3742 Sokak üzerindeki apartmanın ikinci katında, Elif T. ile kızı Nihal T.'nin oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, çelik kapıyı balyozla kırıp, yanan eve müdahale etti. Mutfak ve yatak odasındaki alevleri söndüren itfaiye ekipleri, yangının diğer odalara sıçramasını önledi. Polisin haber vermesi üzerine gelen Nihal T., evlerinin yanmış halini görünce gözyaşına boğuldu. Nihal T., annesi Elif T.'nin sabah erken saatlerde işe, kendisinin de ders çalışmak için arkadaşının evine gittiğini anlattı. Bir süre sonra gelen Elif T. ise kızına moral vermeye çalıştı. "Evden çıkarken elektrik kesikti. Anne her şey gitti" diyerek ağlamayı sürdüren Nihal T.'ye sarılan Elif T., "Gittiyse gitsin. Sana bir şey olmasın. Ev senden değerli mi kızım?" diyerek teselli etti. Bu arada, üçüncü katta oturan ve dumandan etkilenen bir ailenin 3 çocuğu ise itfaiyenin balkona uzattığı merdivenin sepetine alınarak kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni, itfaiyenin incelemesinin ardından belirlenecek.