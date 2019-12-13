Esnaf turizmden pay almak istiyor

ANTALYA'DA esnaf, turizmden hak ettikleri payı alamadıklarını belirterek, her şey dahil sistemin yeniden düzenlenmesini istedi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 2019 yılında rekor turist ağırlandığını belirterek, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü şehrinde esnafın turizm hareketini hissetmediğini savundu. Dere, "Her şey dahil nedeniyle turist otelden çıkmıyor" dedi.