Eski futbolcu Kaş Belediye Başkanı adayı

ESKİ futbolcu Rauf Ergün, Vatan Partisi'nden Kaş Belediye Başkan adaylığı için başvurdu. Başvurusu sonrası açıklama yapan Rauf Ergün, önceliklerinin insan olduğunu söyledi. Diğer partilerin adaylarını açık oturuma davet eden Ergün, "Gelsinler, Kaş için neler yapacağımızı kamuoyu önünde tartışalım. Kaş'ın acil olarak bir huzurevi ve kültür merkezine ihtiyacı var. Kaş'ın sakin kent kategorisine girmesi için çalışmalar yapacağız. Kongre turizmi için mekanlar yapacağız. Kaş'ta kış turizmini başlatacağız. Yönetim anlayışımız gereği, şeffaf belediyecilik yapacağız. Yolsuzlukların önüne geçeceğiz" dedi. Sloganlarının 'Çalacaksan bir enstrüman çal' olduğunu belirten Rauf Ergün, "Belediye mülklerinin ihaleleri halka açık olarak yapılacak. Akraba ihalesi olmayacak. Turizm sezonunda şehir merkezine araç girişi olmayacak. Ücretsiz oluşturulacak otoparklarla trafik sorununu çözeceğiz. Gelir artırıcı ve istihdam yaratıcı projeler geliştireceğiz" diye konuştu. Bursa Karacabey'de doğan Rauf Ergün, çeşitli özel şirketlerde yöneticilik yaptı. Bursaspor ve Beşiktaş'ta profesyonel olarak futbol oynadı. 25 yıldır Kaş'ta yaşıyor. Kaş Gençspor'da antrenörlük yaptı. 2010- 2019 yılları arasında İşçi Partisi ve Vatan Partisi'nde Kaş İlçe Başkanlığı yaptı.