Eski başkan CHP'den istifa etti

CHP'den Kaş Belediye Başkan aday adayı olan eski Ova Belde Belediye Başkanı Tevfik Taner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Kaş'a hizmet noktasında, Kaş Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı olduğunu belirten Taner, "Başvurum olumsuz olarak sonuçlandı. Büyük bir özveri ve iyi niyetle yaptığımız bu başvuru sırasında bazı kesimlerden tepki aldım. Buna rağmen Kaş CHP İlçe Örgütü'nün çalışmalarına her ortamda katıldım. Ancak bugün itibariyle gördüm ki, CHP kadrolarının Kaş'ta bizim desteğimize ihtiyacı kalmamıştır. CHP'deki arkadaşlarıma çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Bugünden itibaren CHP'den istifa ediyorum" dedi. 2004- 2009 yılları arasında Ova Mahalle Muhtarlığı, 2009- 2014 yılları arasında Demokrat Parti'nden Ova Belediye Başkanlığı yapan Taner, 2014 yılındaki yerel seçimlerde MHP'ye geçerek Kaş Belediye Başkan adayı oldu. Seçilemeyen Taner, 2017 yılında MHP'den istifa etmişti.