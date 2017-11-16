Eşine pompalı tüfekle ateş etti! 1 ölü, 1 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Döne Umut T, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1001 Sokak'ta bir cafede oturduğu sırada ayrı yaşadığı eşi Hasan T., elindeki pompalı tüfekle 2 el havaya ateş etti. Döne Umut T. eşini engellemek ve uzaklaştırmak için yanına gitti. Hasan T. ise tüfekle ateş etmeye devam etti. Olayda Döne Umut T. ayağından yaralanırken, araya girmeye çalışan Şahin A. (40) boynundan vuruldu. Şahin A. hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti.

Olayın ardından pompalı tüfeği olay yerinde bırakarak otomobiliyle kaçan Hasan T, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede Sülek Mahallesi'nde yakalandı.

Hayatını kaybeden Şahin A.'nın cesedi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.