Esen:"Kutuplaştırıcı siyaset terk edilmeli "

SEÇİM çalışmalarına ara vermeden devem eden Esen, Antalya Kahramanmaraşlılar Derneği’yle (KAHMARDER) kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Esen, sert ve kutuplaştıran siyasi dilin terk edilmesi gerektiğini belirterek insanları ortak payda da buluşturan ve birleştiren siyasete ihtiyaç olduğunu ifade etti. Esen, “Halkın çözüm bekleyen sorunları siyaset üstü bir konudur. Görevimiz, hiçbir ideolojik ayrım yapmadan insanlarımıza daha kolay ve rahat bir yaşam sürecekleri alanlar oluşturmak. Bizim tüm amacımız yaşanabilir bir Türkiye inşa etmek.” dedi.

Babamın oğlu olsa affetmem

Asla vicdana aykırı davranmayacağını dile getiren Esen, “Milletin parasına göz diken babamın oğlu da olsa affetmem. Halkın parası sadece halka hizmet için kullanılacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. CHP’ye gönül vermiş herkes bu görüşe sahip. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir kuruş bile olmayacak. Asla vicdana aykırı davranmayacağım. Amacımız, Konyaaltı’nda bayrağı devralacağımız yerden daha ileri taşımak ve sürdürülebilir projeler üretmektir. Tüm bunları yaparken din, dil ve hayat görüşü gözetmeksizin hizmet götüreceğiz. Sizleri asla mahcup etmeyeceğim. Ve iyi ki oy verdik diyeceksiniz” diye konuştu.