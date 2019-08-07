Ertaş: Yüzde 13'lük enflasyon farkının verilmemesini doğru bulmuyoruz

ÖZ Büro İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mustafa Ertaş, 2 Nisan 2018 tarihinde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçen işçilerin sorunları hakkında İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Taşerondan kadroya geçen işçilerin hak kayıplarının olduğunu anlatan Ertaş, psikolojik baskıların dayanılmaz boyuta ulaştığını söyledi Bazı idareciler tarafından işçilere psikolojik baskı yapıldığını anlatan Ertaş, bunun da işçilerin motivasyonuna ve performansına olumsuz yansıdığını kaydetti. 696 sayılı KHK gereği taşerondan kadroya geçen işçilerin enflasyon farkının bordrolarından çıkartıldığını anlatan Mustafa Ertaş, “2018 yılında Yüksek Hakem Kurulu Toplu İş Sözleşmelerindeki zam oranı yüzde 4 + yüzde 4 iken, enflasyon oranı yüzde 21'dir. Kamuda çalışan tüm işçi, memur ve hatta emekliler enflasyon farklarını almışken, ağır iş koşullarında çalışan üyelerimize yüzde 13'lük enflasyon farkının verilmemesini asla doğru bulmuyoruz" dedi. 696 sayılı KHK ile kadroya geçen taşeron işçilerin haklarının bordrolardan çıkartılmasının mevzuata aykırı olduğunu anlatan Ertaş, çalışanların mağduriyetinin önlenmesi konusunda hassasiyet gösterilmesini talep etti.

SAĞLIKTA ŞİDDETE TEPKİ

Sağlıkta şiddet olaylarına da değinen Ertaş, Ağrı'da üyeleri Ahmet Akbaş'ın hasta yakınları tarafından bıçaklanarak yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Ertaş, sağlıkta şiddet olaylarının bir an önce son bulması için ilgili bakanlıkları göreve davet etti.