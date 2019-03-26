Ersoy, 'yönetimi küstürmeyin' dedi, turizmcilerden oy istedi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, TÜRSAB'ın Antalya'da düzenlediği toplantıda turizmcilerden oy istedi. Turizm sektörünün iyi bir rüzgar yakaladığını öne süren Ersoy, bu rüzgardan hızlı bir şekilde faydalanmak gerektiğini belirterek, ''Turizmi, hayallerimizin ötesinde bir noktaya getirmemiz lazım. Burada rüzgarınızı kesecek, moralinizi bozacak, yönetimi küstürecek hiçbir şey yapmamamız lazım. Biz devlete olan inancımızı, 31 Mart’ta da kanıtlayıp, bu verilen desteğin takdir edildiğini göstermemiz lazım. Bu süreçte en hızlı ilerleyen sektör olmamız lazım.'' ifadelerini kullandı.

1618 SAYILI YASADA SONA GELİNDİ

Toplantıda 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile ilgili de bilgi veren Ersoy, TÜRSAB ile birlikte yasayı belli bir noktaya getirdiklerini söyledi. Ersoy, “İkinci aşamada da sektör temsilcilerimizle, sizin diğer dernek temsilcilerinizle bir araya geldik. 10’a yakın temsilcinin görüşlerini aldık. Son bir düzenleme daha yaptıktan sonra Nisan ayı içerisinde yine dernek temsilcileriyle toplu bir halde yasayı tartışıp, en kısa sürede Meclis'e gitmesini sağlayacağız. asayı yeni haliyle hayata geçirmek ve sorunların belli bir kısmını bu şekilde çözmek istiyoruz. Ne kadar arzunuz varsa TÜRSAB üzerinden ulaşın, en kısa zamanda hayata geçirmeye çalışırız. ” dedi.