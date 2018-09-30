Ermenek'te tapu sorunu bitiyor

Antalya’da dünyaca ünlü Lara sahiline sadece 2 kilometre uzaklıkta bulunan ancak yaşanan tapu sorunu nedeniyle kentin en dezavantajlı bölgelerinden biri olan Ermenek Mahallesi’nde Muratpaşa Belediyesi, yıllardır yaşanan sorunun çözümü için bir adım daha attı.