Ergün Penbe'den futbolcuya moral

GENÇ sporcuya moral vermek amacıyla, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) yönetimi Ergün Penbe'den bu anlamlı jesti istedi. Tecrübeli oyuncu da sahnede yaptığı duygu yüklü konuşmanın ardından A Milli Takım'ın formasını hediye ederek, minik futbolcuya TÜFAD'ın desteğini gösterdi. Ergün Penbe, küçük yaşlarda futbolcu olmak için çok çalıştığını belirterek, "Futbolu çok sevmeniz ve yetenekli olmanızın yanında çok çalışmanız da gerekiyor. Hedefinizi doğru belirleyip, hocalarınızın dediklerini tam olarak yapmanız şart. Ben, arkadaşlarım denize girerken koşuyordum, çalışıyordum. Yeteneğimi biliyordum ama çok çalışmadan bulunduğum bu düzeye gelemezdim. Sürekli kendinizi geliştirmeniz, yenilikleri takip etmeniz gerekiyor. Bunları yaparsanız, sizler de bizim gibi iyi bir futbolcu olursunuz" açıklamasını yaptı. Öte yandan TÜFAD Genel Merkezi adına Yönetim Kurulu Üyesi Osman Tezcan, 6'ncı Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği'nin düzenlenmesinde gösterdiği katkılardan dolayı Pumpkin Turizm Genel Müdürü Sayın Hür Dilber'e bir plaket sundu.