Engelsiz Kafe 4 yaşında

MURATPAŞA Belediyesi'nin Adalya Vakfı'yla birlikte Şirinyalı Mahallesi falez kıyı bandında çam ağaçlarıyla kaplı 8 dönümlük alanda hizmete açtığı Engelsiz Kafe, 4'üncü yaşını kutladı. Özel çocukların çeşitli eğitimler aldığı, akranlarıyla aynı ortamı paylaştığı Engelsiz Kafe'nin yaş günü kutlamasında Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Karavural'la birlikte çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri de yer aldı. Yaş günü kutlamasında konuşmaların ardından özel çocuklar aileleri, vakıf ve Engelsiz Kafe çalışanlarıyla birlikte pasta keserken, kutlamalar İlke Türkdoğan dinletisiyle sona erdi.

'BENİM HAYALİMDİ'

Engelsiz Kafe'nin kuruluşundan itibaren sürecin bir parçası olan özel çocuk annesi Tansu Konja, Antalya'nın en özel kafesini “Burası benim hayalimdi" diyerek anlattı. Konja, “Oğlumla beraber rahat edebildiğim bir kafenin hayalini kuruyordum. Ona da Engelsiz Kafe'de sahip oldum. Burada oğlumun serbestçe hareket etmesine izin verebiliyorum. Bana da bir mola gibi burası. Zihinsel olarak yorgunluğumu atabildiğim tek mekan" diye konuştu.

KABUL GÖRÜYOR

Hafif zihinsel engeli bulunan oğlu Serdar'ın Engelsiz Kafe'de verilen eğitimlerle beraber kendisine güveninin arttığını anlatan Konja, “Sahnede darbuka, gitar çalmayı seviyor. Artık şarkı söylemeye de başladı" dedi. Engelsiz Kafe'de herkesin bir arada bulunması ve özgüvenin gelişmesi sayesinde oğlunun herhangi bir masaya gidip “Merhaba ben geldim. Adım Serdar. Nasılsın" diye sorabildiğini anlatan anne Konja, “Serdar, Engelsiz Kafe sayesinde kendini toplumun içerisinde bir birey olarak kabul edebiliyor. Kabul gördüğünü hissediyor" dedi.

TÜRKİYE'DE TEK YER

Özel gereksinimli Barbaros Furkan'ın annesi Emine Sıvış, Engelsiz Kafe'yle ilk açıldığı gün tanıştıklarını belirterek, “Burayı Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal, özel çocuklarımıza tahsis etti. 4 yıl içinde nitelikli, çok güzel zamanlar geçirdik. Bize göre burası özel çocuklarımızın gereksinimini karşılayan Türkiye'deki tek yer" diye konuştu. Engelsiz Kafe'nin herkese açık olması sayesinde önyargıların da kırıldığını söyleyen Sıvış, “Sosyal olarak artık toplum yavaş yavaş yadırgamamaya başlıyor. Bu çok güzel bir adım" dedi.