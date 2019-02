'Engelsiz engelliler' çileden çıkardı

DEMET Çileli Baz, engellilere ait araçların ve engelli taşıyan araçların park etmesi için oluşturulan otoparklara engelsiz insanların araçlarını park etmesi nedeniyle ülkenin her yerinde engellilerin ve engelli ailelerinin mağduriyet yaşadığını söyledi. Demet Çileli Baz, "Bugün, yüzde 90 engelli otizmli oğlumla birlikte kaymakamlığın engelliler için ayrılmış otoparkına girdik. Engelli insanlar ve aileleri dışında herkes park etmiş. Mecburen otoparkın ücra köşesine park etmek zorunda kaldık. Bizim gibi 3 engelli vatandaş daha mağduriyet yaşadı. Sadece Antalya değil, ülkenin her yerinde durum maalesef böyle. Her gün karşılaşıyorum bu görüntülerle" açıklamasında bulundu.

'HAYATLARIMIZI DAHA DA ZORLAŞTIRMAYIN'

Engelli vatandaşlardan birinin bugün sürüne sürüne aracından inmek zorunda kaldığını ve bu görüntünün içini acıttığını söyleyen Demet Çileli Baz, "Bizimle birlikte gelen araçlar zaten otoparka giremedi. Engelli vatandaşlardan birinin sürüne sürüne aracından indiğini gördüm, içim sızladı. Sorumsuz vatandaşlar yüzünden oluşuyor bu görüntüler. Zor olan hayatlarımızı zorlaştırmaya kimsenin hakkı yok. Yazıklar olsun bu zihniyete" dedi.