Engelli gençlerin mezuniyet sevinci

AKDENİZ Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencilerinin Drama dersi kapsamında mezuniyet töreni etkinliği düzenlendi. Özel Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri için hazırlanan temsili mezuniyet töreninde 18-28 yaşlarındaki 25 engelli öğrenci mezuniyet belgelerini aldı. Üniversitenin Konferans Salonunda düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Çalışkan, böyle bir etkinliğin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sadece eğitim öğretim kurumları olarak anılsa da üniversitelerin sosyal faaliyetlerle bulunduğu bölgeye anlam kattığını belirten Çalışkan, bölüm öğrencilerinin etkinliğin düzenlenmesine yönelik büyük öncülük ettiğini kaydetti. Çalışkan, "Özellikle kep töreninde o gözlerindeki mutluluk ve mezuniyetin anlamlı hale gelmesi bizim için gerçekten her şeye değerdi" ifadelerini kaydetti. Herkesin bir engelli adayı olduğunu anımsatan Çalışkan, bu konuda farkındalığın arttırılmasına yönelik üniversite öğrencilerinin de bilinçlendirilmesi gerektiğini ve bu tür etkinlikleri arttırmayı düşündüklerini aktardı. Bölümde engelli bireylere yönelik derslerin görüldüğünü ifade eden Çalışkan, "Son zamanlarda Dünya Turizm Örgütünün de engelli bireylerin turizm faaliyetlerine katılması için ciddi anlamda hem devlet teşvikleriyle hem de otellerin düzenlenmesi, havayolu ve ulaşımın düzenlenmesi adına büyük girişimleri var. Biz de bunun farkındayız ve derslerimizde bu tür konulara yer veriyoruz" şeklinde konuştu.



"Anneme mezun oldum diyeceğim"

Mezuniyet sevinci ve heyecanı içindeki öğrenciler duygularını İHA'ya aktardı. Öğrencilerden, 18 yaşındaki genç Alihan Gezer, ilk defa bir üniversiteye geldiğini ve ilk kez diploma almanın mutluluğunu yaşadığını aktardı. Bir diğer öğrenci Edanur Kaya da kep atarken çok heyecanlandığını ve o an ağlamak istediğini söyledi. İremnur Kınasakal ise, kep atarken yanında olamayan annesini hissettiğini belirterek, onu çok özlediğini dile getirdi. Kınasakal, "Keşke ben de burada okusaydım. Eve gidip anneme mezun oldum diyeceğim. Mezuniyet belgemi odamın duvarına asacağım" dedi. Öğrencilerin aileleri de çocuklarını bu gurur verici gününde yalnız bırakmadı. 83 yaşındaki Hatice Ana Altınok, 47 yaşındaki oğlu Süleyman'nın mezun oluşunu gözyaşları içinde izledi.



"Tanışan her kişi bir hücre aslında"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yasemin Doğan ise rehabilitasyon merkezine sık sık misafir kabul ettiklerini ancak çocuklarla birlikte her zaman dışarıya çıkma fırsatı bulamadıklarını belirtti. Hem engelli öğrenciler için güzel hem de üniversite öğrencileri için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Doğan, "Engelli birey ile tanışan her kişi aslında bir hücre ve sonrasında bölünerek çoğalıyorlar. Bu anlamda böyle bir yaş grubunun bu kadar severek ve hevesli bir şekilde çocuklarınızı ve bizleri misafir etmesinden büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. Öğrencilerinin mezuniyet belgesi almış olmasından duyduğu mutluluğu paylaşan Doğan, çok kolay gibi görünen bu türlü etkinliklerin engellilerin hayatlarına çok dokunduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Dekan Yardımcısı Doğan ile öğretim üyeleri öğrencilere mezuniyet belgelerini takdim etti. Daha sonra geri sayım yapan engelli öğrenciler keplerini havaya fırlattı. Öğrencilerin o hali ailelerini de gururlandırdı. Mezuniyet, fakülte bahçesinde dans gösterileri ile devam etti. Etkinlikte engelli öğrenciler için hazırlanan bowling gibi çeşitli oyun ve el sanatları standları da yer aldı.