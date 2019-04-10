Endüstri-Sanayi 4.0 dünyası Antalya'da buluşuyor

3D Baskı Teknolojileri ve Dijital Endüstri Kongresi, Karabük Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi'nin işbirliğinde 11-14 Nisan tarihlerinde Konyaaltı ilçesindeki Porto Bello Hotel'de düzenlenecek. Kongreye Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Japonya, Rusya, Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 11 ülkedeki 70 üniversiteden bilim insanları ve dijital dönüşüm sektörü temsilcileri, 200'e yakın bildiri sunacak. Kongrenin açılışı 11 Nisan Perşembe saat 10.00'da Vali Münir Karaloğlu'nun katılımıyla yapılacak. 3D Baskı Teknolojileri ve Dijital Endüstri Kongresi Başkanı Prof. Dr. Kerim Çetinkaya, Almanya'nın Autodesk, Japonya'nın Mazak gibi dünyaca ünlü firmalarının temsilcilerinin de katılacağını ve Sanayi 4.0'a ilişkin 15 farklı alanında uygulama çalışmalarının anlatılacağını kaydetti. 200 bildirinin sunulacağı kongrenin gelecek için önemli iki konuyu kapsadığını belirten Prof. Dr. Çetinkaya, “Birincisi, 3 boyutlu yazıcılar ile ilgili gelişmeler ve kullanım alanları kongrede sunulacak. Ülkemizde bu alanda çalışan yerli imalatçılar ürünlerini sergileyecek. Uygulamalı bir kongre. 3 boyutlu yazıcılar ve uygulamaları 4 gün boyunca sergilenecek. Sergi ve sunumlar 11 Nisan saat 10.00'da başlayıp 14 Nisan saat 17.00'de kapanacak" dedi. İkincisinin ise 4'üncü sanayi devriminin yaşandığı endüstride dijital dönüşüm üzerine olduğuna işaret eden Prof. Dr. Çetinkaya, “İki gün boyunca alanında uzman kişiler endüstri -sanayi 4.0'ı ve teknolojik-uygulama alanlarını anlatacak. Sanayicimiz 4'üncü sanayi devrimini uygulamak için gerekli farkındalığı bulacağı uygulama örnekli çalışmalar sunulacak. Tüm kongre programlarını ve katılımcı firmaları http://www.3dprintturkey.org/tr/ adresinde bulabilirsiniz. Giriş ücreti ise 50 TL" dedi.