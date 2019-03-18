Enç: Makam odasında oturan siyasetçi olmayacağım

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç, ortak 'iyi'lerin öne çıkarılması gerektiğini söyledi. Türkiye'yi, Antalya'yı çok sevdiğini söyleyen Enç, "Kadın, çocuk, genç aynı şeyleri düşünüyoruz. Bende irade var, cesaret var. Ben bunları yapabilirim. Ben makam odasında oturan bir siyasetçi olmayacağım. Halkın içinde bir siyasetçi olacağım. Bu ortak iyilerimizi birleştirerek Antalya'yı, Muratpaşa'yı güçlendirebiliriz" dedi.

'KADIN TİTİZLİĞİM VAR AYRINTICIYIM'

Gökçen Özdoğan Enç, mükemmeliyetçi bir yapısı olduğunu kaydederek, bir sorunu çözmeden başka soruna geçmediğini söyledi. "Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Mazeret belediyeciliği yapmayacağım. Yani paramız yok, şuradan buradan izin alamadık, bu şekilde asla benden böyle bir şey duymayacaksınız" diyen Enç, şöyle dedi: "Çünkü biz söz verdiğimiz zaman tutmak zorundayız. Sayın cumhurbaşkanımızdan da bunu öğrendik. Ya söz verin ya vermeyin. Veriyorsanız tutun, veremiyorsanız da gerekçelerinizi açıklayın. Kadın titizliğim var, ayrıntıcıyım. Asfalt dökülürken sarı çizmelerimle beni onun başında görebilirsiniz. Yapılan işleri ben belediye çalışanlarımızla beraber işin içine girerek yapmayı düşünüyorum. Gerektiği yerde çizmelerimizi giyip kaskımızı takıp o alanın içine biz de gireceğiz."