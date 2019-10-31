En kalabalık resepsiyon

VALİ Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu'nun ev sahipliğinde Nest Convention Center'da düzenlenen resepsiyona, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Deniz Filiz, Başsavcı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere'nin yanı sıra, Başpehlivan İsmail Balaban ile kardeşi Turan Balaban, iş dünyasından isimler, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

SON YILLARIN EN KALABALIĞI

Son yılların en kalabalık resepsiyonuna, 2 bine yakan kişi katıldı. Vali Karaloğlu ve eşinin davetlileri karşılamasının ardından resepsiyon, salonda devam etti. Vali Karaloğlu konuşmasına, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz' sözünü hatırlatarak başladı. Atatürk'ün vasiyetini yerine getirerek Cumhuriyeti muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmayı görev bildiklerini kaydeden Karaloğlu, şöyle konuştu:"Kurtuluş savaşımızın başkomutanı ilk cumhurbaşkanımız, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle şükranla yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi Türk milletinin karakterine en uygun yönetim biçimi Cumhuriyet'tir. Biz de buna böyle inanıyoruz. Onun için salonda etrafınıza bakın 7'den 77'ye toplumun her kesimini bu salonda görebilirsiniz. Cumhuriyeti bu millet Gazi'nin etrafında kenetlenerek kurdu. Dün de, bugün de, yarın da Cumhuriyeti korumaya illet devam edecektir. Bunu gösterdik mi, birçok kez gösterdik. En son da 15 Temmuz gecesi vatan hainleri demokrasimize, cumhuriyetimize, milletimizin seçtiği cumhurbaşkanımıza kastettiğinde bu millet yine cumhuriyetine ve demokrasisine sahip çıktı ve hainlere yine fırsat vermedi."Konuşmaların ardından Vali Münir Karaloğlu eşi Sevim Karaloğlu ve konuklar, 'Cumhuriyet Pastası'nı birlikte kesti. Ardından davete katılan dünya çocukları, Münir Karaloğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kırgızistan temsilcisi bir çocuk, Karaloğlu'na ülkesinin geleneksel kıyafetini hediye etti.