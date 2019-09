En iyi drone yarışçıları Antalya'ya geliyor

MURATPAŞA Belediyesi'nin, bu yıl ilk kez düzenleyeceği Muratpaşa Teknoloji ve Drone Festivali, 7- 8 Eylül tarihlerinde Muratpaşa Kent Meydanı'nda yapılacak. Eğitim çalışmaları, atölyeler, gösteriler, robot ve drone yarışları düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısı, Erdal İnönü Kent Parkı'nda yapıldı. Toplantıya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve festival partneri Tech Drone League'den Özge Dede ve Can Tayfun katıldı.Toplantıda konuşan Başkan Ümit Uysal, dünyada son 15 yılda üretim tesislerinin yüksek teknoloji robotlar ve akıllı sistemlerle şekillendiğinden bahsetti. Dünyada işçi çalıştırmayan, sadece robotlarla üretim yapan fabrikaların yer aldığına değinen Uysal, 7 milyar insandan 1.5 milyarının çalışarak iş gücü potansiyelini oluşturduğunu ve bunun 15 yılda 1 milyara düşeceğinin öngörüldüğünü belirtti. Uysal, işsizliğe karşı gelecek süreçte insanların yeni iş koluna yöneleceğini anlattı.Teknolojik gelişmelerin eğitim müfredatında yeterince yer almadığını aktaran Uysal, festival, eğlence organizasyonlarıyla teknolojik gelişmelerin insanlara anlatılmaya çalışmasından yakındı. Belediye olarak robotik kodlama eğitimi verebilecek 21 eğitmene sahip olduklarını belirten Uysal, belediye tarafından binlerce çocuğa eğitim verildiğini söyledi. Uysal, eğitimlerde toplumun ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişmelere göre eğitimlere devam edileceğini vurguladı.Festivalde drone yarışları yapılacağını ve dünyanın en iyi pilotlarının yarışacağını anlatan Uysal, "Bizim yetiştirdiğimiz çocuklarımız takımlar halinde yarışacak. Kısa bir eğitimden sonra robot yetenek yarışmaları yapılacak. Toplumsal seferberliğe konu olması amacıyla takımlarımız Antalya'da bilinen kurumların tişörtlerini giyecek. Festival eğlence şenliği değil. Eğitim ve kültür buluşmasıdır. Tüm Türkiye'ye çağrı buluşmasıdır. Bir an önce boş işleri bırakın, dünyaya entegre olalım. Gelecek kuşakların hayatına yönelik doğru adımlar atalım. Saçma sapan tartışmalarla gün geçirmeyelim. Güncel çağdaş gelecek kuşakların ihtiyacı olacak eğitim çok önemli. Etkinliğimizde tüm Türkiye'yi bu anlayışa davet ediyoruz. Hedef eğlence değil" diye konuştu.Tech Drone League kurucusu Can Tayfun, 50 sporcusu bulunan spor kulübü ve eğitim kurumu olduklarını dile getirdi. Tayfun, "Gelecek çok hızlı geliyor. Teknoloji devrimindeyiz. Bundan sonraki devrim uzay çağı devrimi. Bunu yakalamak istiyorsak elimizi taşın altına koymalıyız. Festivalde 100 kişi yer alacak. 30 pilot bulunacak. Dünyanın en iyi yarış takımları gelecek" dedi.Toplantı sonrasında Tech Drone League'nin Antalyalı yarış pilotları, Antalya'nın doğa harikası falezler üzerindeki Kent Parkı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında bir drone düşerek, pervanesi zarar gördü. Toplantıya katılan 13 yaşındaki Murat Eren Uysal da 4 yıldır Muratpaşa Belediyesi'nin Zeytinköy Destek Eğitim Kursu'nda robotik kodlama eğitimi aldığını söyledi. Uysal, programladığı eğitim robotunu tanıttı.