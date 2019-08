En fazla 'mavi bayrak'lı plaj Büyükşehir Belediyesi'nde

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) işbirliğiyle 'Denizimize, Plajımıza sahip çıkıyoruz' sloganıyla Lara Halk Plajında mavi bayrak etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi'nin Lara Ekdağ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cansel Tuncer, TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Yüzbaşı Cağhan Önköse, ASAT Genel Müdür Yardımcısı Ali Cumhur Doğan, Muratpaşa Başkan Vekili Hüseyin Sarı, Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, TURMEPA Deniz Temiz Derneği Antalya Şube Başkanı İzzet Ünlü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik kapsamında TÜRÇEV ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları, vatandaşlarla Lara Plajı'nda temizlik yaptı.



MAVİ BAYRAK SAYISI 14'TEN 17'YE ÇIKTI



Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cansel Tuncer, Antalya'nın dünyanın en güzel kenti olduğunu ve her yıl 13,5 milyon turist ağırladığını ifade etti. Tuncer “Temiz denizi, sahili ve güneşi ile turizmin başkenti olan güzel bir şehirde yaşıyoruz. Şimdi bu güzelliğin yanı sıra bu güzelliği korumanın da çok büyük sorumluluğunu taşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen her türlü görevi ve sorumluluğu yerine getirmek için çalışmalarımıza hız kazandırdık. Bu sene halk plajları anlamında Türkiye'nin en fazla mavi bayrak ödüllüne sahip belediyesi olduk. Geçen sene 14 olan sayımızı bu sene artırarak 16 plaj ve 1 marina olmak üzere 17'e çıkardık" dedi.



GAZİPAŞA'NIN KAYBETTİĞİ MAVİ BAYRAK GERİ GELECEK



Gazipaşa'nın geçen sene bir mavi bayrak kaybettiğini hatırlatan Cansel Tuncer, "Gelecek yıl inşallah onu geri kazandıracağız. Yine Demre'de bir çalışmamız var. İnşallah Demre'ye de mavi bayrak kazandıracağız. Lara bölgemizde 2 plajımız bu sene ilk defa mavi bayrak ödülü aldı. Diğer kamu kurumlarıyla bu ödülü almak için el birliği ile çalıştık. 'Biz Birlikte Yaparız' diyoruz burada da bu başarıyı hep birlikte gerçekleştirdik" diye konuştu.



ATASOY MAVİ BAYRAK KRİTERLERİNİ AÇIKLADI



TÜRÇEV Koordinatörü Lokman Atasoy ise mavi bayrak alabilmek için ciddi denetimlerin olduğunu ifade etti. Lokman Atasoy, “Mavi Bayrak kapsamında her 15 günde bir deniz suyu alınır. Bunların analizleri Avrupa Birliği Hizmet Suyu Direktiflerine göre yapılır. Plajın mutlaka atık su arıtma tesisine bağlı olması ve analizlerinin uygun olması istenir. Öte yandan plaj güvenliği ile ilgili cankurtaran olanakları, ilk yardım olanakları, plajın temizliği, evcil hayvanların kontrolü, çevre eğitimi ve bilgilendirme, atık yönetimi, geri dönüşüm kutularının olması ve ayrıştırılması gibi pek çok husus dikkate alınmaktadır" diye konuştu.



BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR



Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Mavi Bayrak konusundaki hassasiyetini çok iyi bildiğini belirten Atasoy, "Muhittin Başkanımız başta olmak üzere bütün ekibini kutluyorum. Kendisiyle biz Konyaaltı plajlarında da uzun yıllar çalıştık. Plaj konusunda deneyimli biliyoruz. Mavi Bayrak konusundaki hassasiyetini biliyoruz. Bunun daha da devam etmesini arzu ediyoruz" dedi.Konuşmaların ardından Lara sahilindeki 'mavi bayrak'lı plaj işletmecilerine sertifika verildi.