Emniyet, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Gençlerle beraberiz" projesi kapsamında Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine ‘kanuna aykırı oluşumlar’ konusunda bilinçlendirme yapıldı. Akdeniz Üniversitesinde çeşitli fakültelerde öğrenim gören 54 öğrenci ve 6 personel olmak üzere toplam 60 kişiyle, kahvaltı ve paintball etkinliği düzenlendi. Etkinlik sonrası öğrenciler, " Final haftası öncesi etkinlik iyi bir moral kaynağı oldu. Bir takım oyunu oynamanın beraberliğe imkan tanıdığını düşünüyoruz, bu tür organizasyonların yapılmış olması bizlere fazlasıyla moral verdi " dedi.