Emniyet müdürü, şehit annesinin gözyaşlarını sildi

TÜRK Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü için Konyaaltı'ndaki Uncalı Mezarlığı'nda yer alan Uncalı Şehitliği'nde, anma töreni gerçekleştirildi. Törene İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, emniyet teşkilatında görevli şube müdürleri ve polis memurları, askeri erkan ve şehit yakınları ile gaziler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, saygı atışı yapılarak, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Ulucan, günün önemine ilişkin konuşma yaptı. Anadolu topraklarının şehitlerden miras kaldığını belirten Ulucan, millet olarak bırakılan her emanete sahip çıkıldığını kaydetti.

Konuşmanın ardından Antalya'dan uğurlanan şehitlerin isimleri, tek tek okundu. Şehitlerin kabrine çiçek bırakan İl Emniyet Müdürü Ulucan, Başkan Böcek ve Piyade Albay Polat, şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti. Ulucan, Ankara'da görev yaparken, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın kabri başında bekleyen babası Zeki ve annesi Meltem Kılınç'a da hem başsağlığı diledi hem de aileyle bir süre sohbet etti. Meltem Kılınç'ın bir ara ağladığını gören Ulucan, eliyle gözyaşlarını sildikten sonra sarılıp, acılı anneyi teskin etmeye çalıştı. Tören, şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilip, dua edilmesiyle sona erdi.