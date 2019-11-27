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Emniyet Müdür Yardımcısı Şengül: "Trafik kazalarının zararı ortalama 46,5 milyar TL"

Trafik Birimlerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, "Trafik kazalarının ülkemize verdiği zarar ise ortalama 46,5 milyar Türk lirasıdır. 46,5 milyar Türk lirası ise ülkemizin bir yıllık turizm sanayinden kazandığı gelirine eşittir" dedi.

ANTALYA 27.11.2019, 13:15
Emniyet Müdür Yardımcısı Şengül: "Trafik kazalarının zararı ortalama 46,5 milyar TL"
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TRAFİK Birimlerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, Trafik Denetleme Şube Müdürü Orhan Tezcan, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Hüseyin Çalhan, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdür Vekili Teğmen Ayşegül Gizem Alanur, Jandarma Trafik İşlem Astsubayı Uzman Jandarma Nuri Özen ve 278 Fahri Trafik Müfettişinin katılımı ile 2019 yılı eğitim ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Antalya'da görev yapan Fahri Trafik Müfettişlerinin Antalya trafiğine yapmış oldukları katkılar dile getirilerek, geçmiş yıllara ve 2019 yılına ait istatistiki veriler incelendi. Trafik Birimlerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengül, "Dünya Sağlık Örgütü 2019 raporuna göre dünyada her yıl 1 milyon 350 binin üzerinde insan trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir. Özellikle 5-29 yaş grubu gençlerin ölüm nedenleri arasında birinci sıranın trafik kazaları olduğu, Gelir düzeyi düşük ülkelerde ise bu ölümlerin gelir düzeyi yüksek olan ülkelere nazaran 3 katı daha fazla olduğu açıklanmaktadır. Yine Dünya sağlık örgütünün raporuna göre trafik kazalarında ölüm oranında Afrika ülkeleri ilk sırayı almaktadır. Örneğin 2016 yılında hazırlanan istatistiksel rapora göre 2016 yılında Afrika kıtasında 100 bin kişi temel alındığında, 26,6 kişi trafik kazası sonucu hayatını kaybetmeye devam ediyor. Bu oran Avrupa’ da ise 100 bin kişide 9,3, ancak Türkiye’ de, bu oran 100 bin kişide 12,3 kişi olarak bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’ nün 2001 yılından beri devam ettirdiği “Roadsafety” projesi kapsamında yapılan araştırmalar sonucu dünyanın dört bir yanındaki trafik kuralları mercek altına alınmıştır. Bu incelemeler sonucu yapılan hız uygulamaları, kask ve emniyet kemeri kullanım zorunluluğu kanun ve kurallarla yaptırıma bağlanması sonucu kazalarda gözle görülür bir azalma sağlanarak başarıya ulaşıldığı tespit edilmiştir" ifadelerinde bulundu.

"Trafik kazalarının ülkemize verdiği zarar ortalama 46,5 milyar TL"
Şengül, "2001 yılında sadece Avrupa kıtasında meydana gelen 64 bin trafik kazası sayısının 2020 yılında 16 binlere kadar çekebilmek için yapılan çalışmalar sonucunda 2018 yılında 25 bin 100 sayısına çekilen kaza sayıları ile yapılan tespitlerde başarı elde edildiğini aktardı. Şengül, "Ülkemizde bir yılda 6.675 canımız hayatını trafik kazasında sürücü, yolcu veya yaya olarak kaybetmektedir. Yine 310 bin 109 canımız ağır ya da hafif olmak üzere yaralanmıştır. Gerçekleşen trafik kazalarından etkilenen yaş grubu 25-45 yaş grubudur ki, malumunuz bir şahsın hayatında gerek iş gücü gerekse kas ve beyin gücü olarak en verimli olabileceği zaman dilimini içermektedir. Ayrıca trafik kazalarının ülkemize verdiği zarar ise ortalama 46,5 milyar Türk Lirasıdır. 46,5 milyar Türk lirası ise ülkemizin bir yıllık turizm sanayinden kazandığı gelirine eşittir. Hiç şüphesiz, bir ülke ne kadar gelişmiş olursa olsun, trafik kazalarının tamamının önlenebilmesi mümkün değildir; ancak meydana gelen trafik kazalarının en aza indirgenebilmesi için yürütülecek çalışmalarda, kamudan özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından üniversitelerimize, sanatçılarımızdan sporcularımıza, kısaca toplumumuzun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Trafikte yaptığımız denetimlerin öncelikli amacı, yol kullanıcılarını cezalandırmak değil aksine düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak, alışkanlık haline gelen hatalı davranışları değiştirmek ve nihayet işin temelini oluşturan eğitim ve bilinçlenmeye katkı sağlamaktır" diye belirtti.

Mobil Uygulama sunumu
Trafik Denetleme Şube Müdürü Orhan Tezcan, Fahri Trafik Müfettişliği yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, Karayolları Trafik Kanununda bulunan ancak Fahri Trafik Müfettişlerin yetkisinden kaldırılan kanun maddeleri ile ilgili bilgiler, hatalı kullanılan kanun maddelerinin kullanılması gereken durumları hakkında eğitici bilgiler, Fahri Trafik Müfettişleri ile ortak yapılan çalışmalar sonucu elde edilen başarılar daha iyi olması için yapılması gerekenler ile ilgili olarak bilgilendirme sunumunu yaptı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğinde görevli polis memuru Bülent Çelik ise, Fahri Trafik Müfettişlerinin kullanımına açılan “Mobil Uygulama” kullanımı ile ilgili eğitici sunumunu aktardı.
 

#Trafik Birimleri #Emniyet Müdür Yardımcısı #Nurettin Şengül #trafik kazaları #Antalya #antalya haber
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