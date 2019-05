Emlak sektörünün yıldızlarına başarı ödülleri

AKRA Otel’de gerçekleştirilen gala gecesinde, gayrimenkul sektöründe gösterdikleri başarı nedeniyle 2018 yılının yıldızlarına ödülleri verildi. Gecede 2018 yılının ciro birinciliğini Broker Erdinç Karakış, Didem Karakış aldı. Ödülü Antalya İşinsanları Derneği (ANTİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ersen Göksan’dan alan Erdinç Karakış ve Didem Karakış, hedeflerine ulaşmanın verdiği mutluluğu yaşadıklarını dile getirdi. Gecede, onur ödüllerinin sahipleri Canan Süyek ve Rezzan Erduran olurken, 6 kategoride olmak üzere toplamda 30 ödül sahiplerini buldu. Antalya’nın sevilen seslerinden Elnur, söylediği şarkılarla geceye renk kattı.



BÜYÜYEN BİR AİLE

Hedeflerini büyüterek tüm Türkiye’de söz sahibi olmak için emin adımlarla yola çıktıklarını ifade eden Riba Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Günal, Antalya başta olmak üzere tüm Türkiye’de geniş bir portföye sahip olduklarını söyledi. Günal, “Akdeniz Bölgesi genelinde önemli projelere imza attık ve çok başarılı alım satım operasyonları gerçekleştirdik. Portföyümüz geleneksel değil profesyonel bir temele sahip. Birlikte çalıştığımız ailemiz gün be gün büyüyerek, ciddi anlamda kalıcı dostluklar oluşturdu. Biz, bir gayrimenkulün sadece satmak veya kiralama aşamasında yer almıyoruz. Her iki taraf için de aynı zamanda, geleceğin sigortası konumunda yer alıyoruz" diye konuştu.



GAYRİMENKULDE PROFESYONEL ÇALIŞMA

Son yıllarda sektörde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen portföylerini her geçen gün genişlettiklerini vurgulayan Günal, şöyle konuştu: “Antalya ülkemizin en hızlı gelişen ve yenilenen illeri arasında yer alıyor. Aldığı göçün yanı sıra yapılan yatırımların hız orantısı bu iki sonucu dengeliyor. Yabancı yatırımcıların cazip teklifleri göz ardı etmemesi nedeniyle de pazarda yaşanan daralma, Antalya’da çok hissedilmiyor. Gayrimenkul sektöründe bir profesyonel ile çalışmanın her iki taraf için de artıları vardır. Bununla beraber bazı mal sahipleri veya alıcı adayları 'sahibinden' iş yapmayı ümit eder ve hatta tercih ederler. İlk olarak böyle bir şey uygulanabilir bir doğru olsa biz gayrimenkul profesyonellerinin sektörden silinmesi gerekirdi. Böyle bir şey olamayacağına göre bu düşünce daha en baştan yanlıştır. Amaç eğer gayrimenkul almak veya satmak ise çoğu zaman bir profesyonel ile çalışmak tercih edilen bir durumdur."