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Emlak sektöründeki durgunluk, Antalyalı müteahhiti okul yapımına yöneltti

Son günlerde emlak sektöründeki durgunluk, müteahhitlerin inşaat sektöründe farklı projelere yönelmesine neden oldu. Kentte, özel okul yapımına yönelen bazı müteahhitler, eğitim sektörüne olan ilgiden dolayı, kentin okullar bölgesi olarak bilinen Kepez ilçesi Göksu Mahallesinde birçok okul projesini hayata geçirmeye başladı. Projelerde, kalite ve modernizm ön planda tutulup, Antalya’nın 2’nci deprem kuşağında yer alması da göz önünde bulundurularak C35 ve radya temel sistemiyle şehrin deprem riskine karşın dayanıklı yapılar oluşturuldu.

ANTALYA 03.12.2019, 16:43
Emlak sektöründeki durgunluk, Antalyalı müteahhiti okul yapımına yöneltti
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Son dönemlerde inşaat sektörünün durağan bir dönem geçirdiğini belirten işadamı Hüseyin Samut, gelecek yıl sektörün hareketlenmesi konusunda umutlu olduğunu dile getirdi. Samut, "Bu doğrultuda vatandaşın alım gücünü ve güvenini arttıracak hamlelere ihtiyaç duyuluyor. Hükümetin konut sektörü için yaptığı çalışmalardan dolayı yeni yılda sektör için oldukça umutluyum" dedi.



“Önce insan hayatı”
Yapılışında kullanılan malzemeler ve depreme dayanıklılığı konusunda proje hakkında bilgiler veren İşadamı Hüseyin Samut, ‘Önce insan hayatı” dedi. Samut, "Çeyrek asırdır önceliğimizi insan hayatına verdiğimiz özveriyi, okul projemizde de hayata geçirdik. Şehrimizin deprem ve doğal afet gerçeklerinin bilincindeyiz. Projemizi de bu doğrultuda eğitim gören çocuklarımızın can sağlığı ve refah içerisinde konforlu eğitim görmeleri için hiçbir masraftan kaçınmadan hayata geçirdik. Bizim projemizden sonra birçok okul kalite ve sağlamlık açısından velilerce sorgulanmaya başlandı. Eğitim gören çocuklar bizim çocuklarımız, şehrimizin çocukları. Eski ve depreme dayanıksız okulların da çocuklarımızın hayatı için yenilenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız için" diye konuştu.

“Kentin modernleşmesine katkı koymaya devam edeceğiz”
Antalya'da hayata geçirdiği konut projelerinin yanı sıra, 1994'ten bugüne otel, avm, okullar ve hastane gibi alternatif inşaat yatırımlarına imza atan İşadamı Samut, “Kalite, modernizim ve güvenirlilik ile beraber kentin modernleşmesine katkı koymaya devam edeceğiz. Ülkemizin zor zamanlarında yaptığımız cesur yatırımlar ve sağladığımız istihdamı yeni dönemde de sürdürmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.Hüseyin Samut, "Açıkcası son dönemlerde herkesin bildiği üzere oldukça durağan bir dönem geçirdi inşaat sektörü. Güçlü olanlar ayakta kaldı. Biz de geçmişimizden ve doğru yatırımlarımızdan aldığımız güç ile bu süreci başarılı bir şekilde idare ettik. Fakat yeni yıl ile beraber sektörün hareketleneceği konusunda umutluyum. Bu doğrultuda vatandaşın alım gücünü ve güvenini arttıracak hamlelere ihtiyaç duyuluyor. Yatırımcıların ödeme hususunda rahatlaması, vatandaşların da alım gücünün önünün açılması yönünde ciddi çalışmalar var. Hükümetin bu girişiminden dolayı yeni yılda sektör için oldukça umutluyum. Özel eğitim alanındaki yükseliş bir işadamı olarak dikkatimizi çekti. Hükümetin eğitime sağladığı katkıyı da göz önünde bulundurduğunuzda özel okul yatırımlarının cazibesi tartışılmaz hale geldi. Konut yapımlarına da devam ediyoruz ancak yaşanan durağanlığı özel okul inşaatlarıyla da aşmaya çalışıyoruz. Yaptığımız okul projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında eğitim yatırımcılarıyla görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

#emlak sektörü #Antalyalı müteahhiti #okul #Antalya #antalya haber
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