Emeklilerden maaş protestosu

EMEKLİ maaşlarına yapılan yüzde 5'lik zammı yetersiz bulan Tüm Emekli Sen Antalya Şubesi üyeleri, durumu protesto etmek için basın açıklaması düzenledi. Kalekapısı Attalos Heykeli önünde toplanan sendika üyeleri, ellerindeki döviz ve attıkları sloganlarla tepki gösterdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Hülya Kara, emeklilerin açlık sınırının altında maaş aldığını söyledi. Kara, “Gerçek enflasyonun altında yapılan artışlar, hem de refah payının emeklilere yansıtılmadığı düşünülürse, her yıl maaşlarımızda ciddi kayıplar yaşanıyor. Artık nefes alamıyor, zorunlu giderlerimizi karşılayamıyoruz. Kiramızı ödeyemiyor, kredi kartı borçları ile ayı döndürmeye çalışıyoruz. Mutfağımızda yangın var. Bırakın et ve balığı, soğan, patates alamıyoruz. Hakkımız olan, insanca yaşayacağımız düzeyde maaşlarımızda gerekli artışı yapın. Sizden yüzde 5'lik sadaka zamları değil, hakkımızı istiyoruz" dedi.