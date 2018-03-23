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Emekli müdürden güldüren itiraf

Antalya eski Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan, katıldığı düğün töreninde şube müdürü Volkan Güneş ile karşılaşınca güldüren bir itirafta bulundu

Emekli müdürden güldüren itiraf

Antalya eski Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan, katıldığı düğün töreninde şube müdürü Volkan Güneş ile karşılaşınca güldüren bir itirafta bulundu

23 Mart 2018 Cuma 21:44
Emekli müdürden güldüren itiraf
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POLİS memurları Ceren Ekinci ile Taha Yasin Gül'ün Antalya Emniyet Müdürlüğü Uncalı Ek Hizmet Binasında bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesindeki nikâh törene katılan Feyzullah Arslan, törende bulunan Antalya Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Volkan Güneş'in babası Ömer Güneş ile ilgili hatırasını anlattı. Feyzullah Arslan, 90'lı yıllarda Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken Ömer Güneş'in emniyet müdürleri olduğunu belirterek, "Yıllar sonra ben Antalya il emniyet müdürlüğü yaparken, Muğla Emniyet Müdürüm Ömer Güneş'in oğlu Volkan Güneş'le beraber çalışmak nasip oldu" dedi. Gülerek, eski müdürü Güneş'in kendisine çok çektirdiğini anlatan Arslan, "Artık sıra bana gelmişti. O dönem yaşadıklarımın intikamını aldım. Kendisine sürekli görev verdim" dedi. Arslan'ın bu anısı herkesi güldürürken, ikili birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Eski Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan
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