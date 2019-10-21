Elmalı'nın taşkın riski azaltılıyor

KONUYA ilişkin açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Antalya ili ve ilçelerinin tarım alanlarının ve yerleşim yerlerinin taşkın zararlarından korunması maksadıyla tamamlanan 94 adet dere ıslahı ile Antalya şehir merkezi, 147 yerleşim yeri ve 176 bin 835 dekar arazinin taşkın zararlarından korunduğunu aktardı. Aydın, “DSİ, yaptığı dere ıslahları ile hem derelerdeki taşkın riskini azaltmakta, hem de vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasında öncü rol oynamaktadır" dedi.Elmalı'da 2018 yılı Ağustos ayında meydana gelen taşkınların ardından bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatları doğrultusunda yapımına başlanılan Salur, İmircik ve Karaköy Mahalleleri taşkın rusubat kontrolü işlerinin tamamlandığını müjdeleyen Aydın, proje ile Salur Mahallesi Çapalı Deresi, İmircik Mahallesi Karacin Deresi, Karaköy Mahallesi Karlık ve Yankol Dereleri’nin neden olduğu rusubat zararlarının önleneceğini belirtti. Aydın, "Proje kapsamında Karaköy mahallesinde 4 adet, İmircik ve Salur mahallelerinde 2’şer adet olmak üzere toplamda 8 adet tersip bendi, kontür seki ve brit yapıları inşa edilmiştir. Böylelikle yaklaşık bin 100 kişilik nüfusa sahip 3 mahallenin ve 8 bin dekar tarım arazisinin taşkın zararlarından korunması için gerekli önlemler alındı" ifadelerini kullandı.