Elmalı'da hayvan barınakları ilaçlandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Elmalı'nın kırsal mahallelerinde bulunan hayvan barınakları ve besihanelere yönelik ilaçlama çalışması yaptı.
ANTALYA 27.09.2019, 13:11
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin 19 ilçede sürdürdüğü sinek ve haşere mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı ilçelerde çalışmalarını yoğunlaştıran Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Elmalı'nın hayvancılıkla uğraşan mahallelerinde ilaçlama çalışması yaptı.
HAYVANLARA HASTALIK BULAŞMASI ÖNLENECEK
Sinek ve haşere mücadelesi kapsamında Elmalı'nın Dereköy, Macun, Yörenler, Hacıyusuflar mahallesinde bulunan hayvan barınakları, ahırlar, ambarlar ve hayvansal gübre depoları ilaçlandı. Bit, pire, kene, karasineğe karşı gerçekleştirilen ilaçlama çalışmasıyla vektörlerle hayvanlara bulaşan hastalıkların önlenmesi amaçlanıyor.
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