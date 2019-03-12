Elmalı'da çocuklar TIR'da tiyatroya hayran kaldı

AŞT, sanatın ve tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik halkın kültür, sanat düzeyi ve bilincinin yükselmesine katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel, okul öncesi eğitim ve okullardaki çocuk ve gençlik tiyatrosu oyunları ile kukla tiyatrosu oyunları, 'Tıratro' adıyla ücretsiz sahneleniyor.

SANAT DOLU GÜNLER

İlk Serik'ten yola çıkan Tıratro, daha sonra Kemer, Demre, Finike, Kumluca ve son olarak Elmalı'da park etti. Bu haftayı Elmalı'da geçirecek olan Tıratro, 'Elbise var insan yok, insan var elbise yok' adlı kukla tiyatrosunu Elmalılı öğrenciler için sahneledi. Her gün başka okulda sabah ve öğlen iki ayrı temsil yapan Tıratro, öğrencilere tiyatroyu sevdiriyor. İlk kez tiyatro ve kukla gören çocuklar, hayranlıkla oyunu izlerken, oyuncu Mehmet Özgür'ü de karşılarında görünce mutlulukları daha da artıyor.

30 BİN ÖĞRENCİ

AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür'ün bizzat ilgilendiği Tıratro etkinliğinde bugüne kadar 51 temsil yaparken, 30 bine yakın öğrenci tiyatro ile tanıştı. Tıratro Koordinatörü Safinaz Özgür, Turne Amiri Gizem Kutlu, kuklabazlar İlker Alemdar, Mehmet Yüksel, Soner Akçay ve Nazlı Selin Yaykın'ın sahne aldığı oyunu izleyen çocuklar sahne ekibine de yoğun ilgi gösterdi. Kuklalara dokunarak tanımaya çalışan öğrenciler, sanat dolu bir gün geçirmenin keyfini yaşadı. Elmalılı çocuklar Mehmet Özgür ve sahne ekibiyle fotoğraf çektirdi.

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Tiyatronun çocukların düşünmesine, hayal güçlerinin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirten Mehmet Özgür bu kapsamda Başkan Menderes Türel'in sonsuz katkıda bulunduğunu söyledi. Başkan Türel'in kültür ve sanata önem verdiğini belirten Mehmet Özgür, "Tıratro bizim için çok önemli bir proje. Hayatında tiyatro kelimesini duymayan çocuklarımız vardı. Artık onlarda tiyatroyu öğrendi. Onlara mutlu bir gün yaşatmanın heyecanı ile yolumuza devam ediyoruz. Daha yolumuz uzun. Tüm ilçelere Tıratro'yu götüreceğiz" dedi.