Elmalı'da altyapı sorunu çözülüyor

SU hatlarında meydana gelen arızalara 7 gün 24 saat esasına dayalı sistemle çözüm üreten ASAT ekipleri, ihtiyaç olan yerlerde de yeni hat imalatları gerçekleştiriyor. Elmalı'nın Çaybaşı Mahallesi Değirmenköy mevkiinde çalışma başlatan ASAT ekipleri, vatandaşın ihtiyacını gidermek için yeni içme suyu hattı imalatını gerçekleştirdi. Bölgede mevcut içme suyu hattına 400 metrelik ekleme yapılarak vatandaşların sorunu çözüme kavuşturuldu. ASAT, çalışmaların tamamlanmasının ardından Değirmenköy mevkiindeki evlere su aboneliği vermeye başladı.



AKÇAY'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASI



'Temiz şehir temiz yaşam' sloganıyla çalışmalarını sürdüren ASAT Elmalı Hizmet Birimi, Akçay Mahallesi'nde kanalizasyon şebeke hattı yapım çalışması gerçekleştiriyor. Yeni yapılan hatlar ile bölgenin atık su giderleri kanalizasyon hattına bağlanıyor. Diğer yandan Elmalı'nın mahalle mezarlıklarında düzenli olarak bakım çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında ilçe merkezine yakın ve kırsal mahallelerin mezarlıklarında bakım, onarım, temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Mezarlıklara zarar veren ağaçlarda yapılan budama çalışmalarının yanı sıra üzeri kapanma tehlikesi yaşayan birçok mezar, bu süreçte temizlenerek görünür bir hale getiriliyor.