Elis, altın madalya kazandı

TÜRKİYE Kayak Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Minikler Festivali, Kayseri Erciyes'te düzenlendi. Festivalde Türkiye'nin farklı illerinden 9-10-11 yaş kategorilerinde 103 sporcu yer aldı. Yarışlara Saklıkent Kayak Kulübü sporcusu Elis Kayışlı da katıldı. Elis Kayışlı, 16 sporcunun yer aldığı 9 yaş kategorisinde birinciliği elde etti. Yarış sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Altın madalyanın sahibi olan Elis Kayışlı, yarışı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.