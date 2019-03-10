Elis, altın madalya kazandı

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erciyes'te düzenlenen Alp Disiplini Minikler Festivali'nde, Saklıkent Kayak Kulübü sporcusu Elis Kayışlı (9) altın madalya kazandı.

Elis, altın madalya kazandı
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TÜRKİYE  Kayak Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Minikler Festivali, Kayseri Erciyes'te düzenlendi. Festivalde Türkiye'nin farklı illerinden 9-10-11 yaş kategorilerinde 103 sporcu yer aldı. Yarışlara Saklıkent Kayak Kulübü sporcusu Elis Kayışlı da katıldı. Elis Kayışlı, 16 sporcunun yer aldığı 9 yaş kategorisinde birinciliği elde etti. Yarış sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Altın madalyanın sahibi olan Elis Kayışlı, yarışı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

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