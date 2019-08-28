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Elektrik santrali 'deniz müzesi' olsun

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Antalya Şube Başkan Yardımcısı İzzet Ünlü, Antalya'da 1960'lardan kalan eski elektrik santralının deniz müzesi yapılmasını önererek, "Restore edileceği duyumları aldık, ama henüz bir ilerleme göremiyoruz" dedi.

ANTALYA 28.08.2019, 11:38 Melike Temir
Elektrik santrali 'deniz müzesi' olsun
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TURMEPA Antalya Şube başkan Yardımcısı İzzet Ünlü, Antalya'da Işıklar Caddesi'nin sonundaki eski elektrik santralının "Deniz Müzesi" yapılmasını önerdi. Elektrik santralinin 1960 yılında kurulduğu ancak bugün atıl olduğunu belirten Ünlü, "Denizden tekne ile önünden geçip giderken gözümüzden kaçan bir değer. Bu yapı doğal sit alanında ve taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli. Muratpaşa Belediyesi mülkiyetinde. Zamanın Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen döneminde hem elektrik üretimi hem kafe kullanımına olanak sağlayan bir restorasyon projesi hazırlandı. Proje kurul tarafından onaylandı. Ancak uygulanmadı" dedi.Santralin restore edileceği bilgisini aldıkları ancak bu konuda halen bir çalışma yapılmadığını kaydeden İzzet Ünlü, bu yapımının deniz müzesi yapılmasının uygun olacağını kaydetti.

#elektrik santrali #deniz müzesi #TURMEPA
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