Elektrik santrali 'deniz müzesi' olsun

TURMEPA Antalya Şube başkan Yardımcısı İzzet Ünlü, Antalya'da Işıklar Caddesi'nin sonundaki eski elektrik santralının "Deniz Müzesi" yapılmasını önerdi. Elektrik santralinin 1960 yılında kurulduğu ancak bugün atıl olduğunu belirten Ünlü, "Denizden tekne ile önünden geçip giderken gözümüzden kaçan bir değer. Bu yapı doğal sit alanında ve taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli. Muratpaşa Belediyesi mülkiyetinde. Zamanın Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen döneminde hem elektrik üretimi hem kafe kullanımına olanak sağlayan bir restorasyon projesi hazırlandı. Proje kurul tarafından onaylandı. Ancak uygulanmadı" dedi.Santralin restore edileceği bilgisini aldıkları ancak bu konuda halen bir çalışma yapılmadığını kaydeden İzzet Ünlü, bu yapımının deniz müzesi yapılmasının uygun olacağını kaydetti.