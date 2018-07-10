Ekmeğe zam yok

ANTALYA Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'nca ekmeğe zam geleceğinin duyurulmasının ardından Antalya’da da ‘ekmeğe zam mı gelecek’ şeklindeki söylentilere açıklık getirdi. Antalya ölçeğinde yeni yıla kadar zam yapılmayacağını ifade eden İnce, “Yılbaşına kadar Antalya Fırıncılar Odası olarak ekmeğe zam yapmayı düşünmüyoruz.Yeni hükümetimiz kurulsun. Piyasaların tepkileri belirlensin. Önümüzü görelim” dedi. İnce, Antalya’da Konyaaltı ve Muratpaşailçelerinde kira gelirlerinin yüksek olması nedeniyle bu ilçelerdeki fırıncı esnafının ekmeğe zam yapılması konusunda talepte bulunduklarını ancak kırsal kesimdeki esnafın ise herhangi bir talebi olmadığını ifade etti.

FİYAT FARKLILIĞI MAĞDUR EDİYOR

200 gram ekmeğin 60 kuruş ile 1 TL arasında ilçelere göre farklılık gösterdiğini ifade eden İnce, fiyat farklarının haksız rekabete neden olduğunu söyledi. Ekmekteki fiyat farkları nedeniyle Ramazan ayından bugüne kadar 3 esnafın iflas ederek dükkanını kapatmak zorunda kaldığını belirten İnce, “Günlük Antalya’da 1 milyon 200 bin civarında ekmek tüketiliyor. 750 bini ise Kepez İlçesi’nde tüketiliyor. Konyaaltı, Aksu ve Muratpaşa ilçeleri Kepez ilçesinin tükettiği ekmeği tüketmiyor. Ekmeğin çok tüketildiği Kepez’de ise fiyatlar düşük. Esnafımız da ekmek tüketiminin çok olması nedeniyle ekmeği satmak zorunda hissediyor vekendini frenleyemiyor. Bu sebepten dolayı iflas ediyor. Bu şekilde devam ederse yaklaşık 8 esnafımız daha kepenk kapatmak zorunda kalacak” dedi.

BALCI NE DEMİŞTİ?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kasım 2015'ten bugüne kadar ekmek fiyatlarında bir değişiklik söz konusu olmadı fakat geçen zaman zarfında akaryakıtta yüzde 28, maya fiyatında yüzde 25, SGK primlerinde yüzde 23 artış oldu. Bunlar göz önüne alındığında fırıncı esnafının fiyat artışı yapmasının zorunlu olduğu görülmektedir. Biz haziran ayı gelince daha buğday hasadı yapılmadan, dış güçlerin ülkemizin üzerinde oynadığı ekonomik oyunları gözardı ederek bu gelen farkları hemen 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe koymayı doğru bulmadık. Fırıncı esnafı kazanmazsa sağlıklı, kaliteli ekmek üretmesi söz konusu olmaz. Bizler esnafı düşündüğümüz kadar tüketicileri de düşünmek zorundayız. Ekmek fiyatlarında bir artış gündemimizde var ama bunun en makul seviyede olması için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Özellikle enflasyonun üzerinde olmaması konusunda gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir. Temmuz itibarıyla hasat tamamlanacak, hasadın sonunda un fiyatlarında suni bir artış olursa geçmişte olduğu gibi biz ve gerekli kurumlar konuyu takip edecektir." Şeklinde açıklamalarda bulundu.

En büyük ve tek bir sıkıntımız var ruhsatsız fırınlar. 84 tane ruhsatsız fırın var 68’i kepez de var. Bugün normal şartlarda bir ruhsat alabilmek için bir işletme 70-100 bin TL ödüyor. Ruhsatsız iş yeri açan vatandaştan ruhsat alan fırıncı esnafına göre 100 bşn TL önde başlıyor. Kurallara uymanın bedeli bu kadar ağır Türkiye’de. Ruhsatsız fırınların açılmasının önlenmesini haksızlığın ortadan kaldırılmasını istiyoruz.