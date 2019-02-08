Ekipler boylarını tek tek ölçtü, standartlara uymayanlara ceza kesti

ANTALYA'DA yasadışı su ürünleri avcılığına yönelik yoğun denetimlerini sürdüren ekipler, kaçak avlanmaya göz açtırmıyor. Çok sayıda balıkçı barınağı, Topçam, Küçük ve Büyük Çaltıcak, Kargıcak ile Konyaaltı sahilinde amatör olta balıkçılarına denetim yapan ekipler, boyutları 25 santimetrenin altında balık tutan balıkçılardan 4'üne kişi başı 480 lira cezai işlem uyguladı.

Özellikle iki hafta önce yaşanan fırtına nedeniyle zarar gören balık çiftliklerinden denizle buluşan levreklerin olta balıkçılarının hedefi olduğu görüldü. Sahil boyunca denetimlerini sürdüren ekipler kovalardaki balıkların boyutlarını tek tek ölçtü. Uygun boyutta olmayan balıklar yeniden denize bıraktırıldı.