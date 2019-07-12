Ekici, İkinci 500'teki tek Antalya firması

İSTANBUL Sanayi Odası'nın (İSO), sanayi kuruluşlarının 2018 yılı verileri üzerinden yaptığı Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Antalya'nın en değerli markalarından biri olan Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. AŞ, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde Antalya'yı temsil eden tek firma oldu.

TEK ANTALYA FİRMASI

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 42 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerinde üretimini sürdüren, 62 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan firma, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinin 226'ncı sırasında yer aldı. Ayrıca merkezi Antalya dışında olan ancak üretimini Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde sürdüren Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. AŞ, Türk Ytong San. A.Ş. ve Özgörkey Otomotiv Turizm Gıda San. ve Tic. AŞ, Antalya OSB'nin İSO İkinci 500 listesindeki diğer firmaları oldu.

'ÇABAMIZ, SAYININ ARTMASI'

İSO İkinci 500'deki Antalya firması sayısını artırmak için çalıştıklarını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Ekici gibi Antalya'nın medarı iftiharı bir firmanın, İSO İkinci 500'deki yerini koruduğunu öğrenmek, bizler için gurur vesilesi olmuştur. İSO 500'de 6 firma ile temsil edilen Antalya'nın, aynı başarıyı ikinci 500'de de yakalaması, sektörümüzün ve kent ekonomisinin güçlenmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Dileğimiz ve çabamız, bu sayının her geçen yıl katlanarak artmasıdır" dedi.

KAHRAMANLIK ÖRNEĞİ

2018'in ekonomik açıdan zor bir yıl olduğunu hatırlatan Başkan Bahar, “İSO ikinci 500 arasında yer alan firmalarımızın elde ettiği başarı, sıradan bir başarı olarak görülmemelidir. Sanayiciliğin, çılgınlığa eş değer olduğu mevcut koşullarda, üretmenin, istihdam sağlamanın, katma değer oluşturmanın ve bunu sürdürülebilir kılmanın ne denli zor ve meşakkatli bir süreç olduğunu yaşamayan bilemez. Sürekli fırtınalı denizde ilerleyen bir kaptanın, gemisini ve yolcularını sağ salim limana ulaştırması ne anlam ifade ediyorsa, sanayicilerimizin elde ettiği başarı da buna benzer bir kahramanlık örneğidir. Omuzlarındaki onca yüke, henüz çözüme kavuşmamış onca soruna, ekonomimizdeki kırılganlığa ve belirsizliğe rağmen, böylesi önemli bir başarıya imza atan tüm firmalarımızı, bu süreçte çok önemli bir role sahip değerli çalışanlarını, yönetim kurulları nezdinde kutlar, başarılarının daim olmasını ve artarak sürmesini dileriz" ifadelerini kullandı.