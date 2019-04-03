Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi eğitimcilere yönelik şiddeti kınadı

EĞİTİM Bir Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi'nin Müdür Yardımcısı Necmeddin Kuyucu’nun 11’inci sınıf öğrencisi F.C. öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Eğitimcilerin kendi kurumlarında öğrencilerin gözü önünde kendilerine yönelik saldırılara karşı savunmasız olduğunu ifade eden Çoban, caydırıcı nitelikte kanuni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çoban, “Şiddet eylemlerinde, mevcut yasal düzenlemelerin bu fiillere karşı caydırıcı nitelikte ceza öngörmemesi ile şiddet uygulayan kişilerin bu eylemlerinin adli ve idari makamlarca önemsenmeyeceği ve ciddi bir ceza yaptırımıyla karşılaşmayacakları inancı önemli bir rol oynamaktadır” dedi.



“Dozlar giderek artıyor”

Eğitimcilerine, ölümle sonuçlanan saldırıların dozunun giderek arttığına dikkat çeken ve Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunan Başkan Çoban, bu gidişatın kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Çoban sözlerini şöyle sürdürdü: “Tehdit ile başlayıp darp etme ve yaralamaya kadar giden şiddet davranışları öğretmenlerimizin sağlıklı bir ruh hali içinde derse girme ve öğrencileri ile buluşmalarının önündeki en büyük engel olarak ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerin emeğini yok sayan, eğitimdeki etki alanını daraltan, onları itibarsızlaştıran, bu önemli mesleğin mensuplarını her türlü haksızlığa ve saldırıya açık hâle getiren politikalar, disiplini rafa kaldıran uygulamalar, bugün geldiğimiz noktanın müsebbibidir. Bilimde, sanatta, teknolojide, edebiyatta, felsefede ve diğer bütün alanlarda ülke ve millet olarak başarılı olabilmemiz ancak nitelikli bir eğitimle mümkündür”