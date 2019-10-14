Ege lezzetleri YÖREX'te

ATB Başkanı Ali Çandır, 23-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek YÖREX'e bu yıl ilginin çok yoğun olduğunu, Ege Bölgesi'nin de Güney Ege Kalkınma Ajansı, Zafer Kalkınma Ajansı, bölge oda ve borsalar ile firmaların katılımıyla YÖREX'te olacağını söyledi. Binlerce yıllık Anadolu topraklarının onlarca medeniyete ev sahipliği yaptığını, değişik kültürlerin kaynaşma noktası haline geldiğini belirten Çandır, “Atalarımızdan bize süzülüp gelen yöresel ürünlerimize sahip çıkmak bizim en önemli sorumluluğumuz. Yöresel ürünleri ekonomiye kazandırarak kendi insanımıza iş, aş oluyoruz. Bu nedenle Yöresel Ürünler Fuarı önemli bir organizasyon" dedi.Ali Çandır, YÖREX'e destek veren başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, tüm oda borsalara, yerel yönetimler ve kalkınma ajansları ile firmalara teşekkür etti.

EGE'NİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ YÖREX'TE

Ege'nin bütün illerinin YÖREX'te stant açarak, yöresel ürünlerini tanıtacağını, iş bağlantısı için girişimde bulunacağını kaydeden Ali Çandır, İzmir'in sultani üzümü, lokması, kumrusu, boyozu, şambalisi, Ege inciri, Ege pamuğu, zeytin ve zeytinyağları, Urla sakız enginarıyla YÖREX'te olacağını kaydetti.Başkan Ali Çandır, "Manisa Akhisar'ın domat zeytini, kula leblebisi, Kırkağaç kavunu, mesir macunu, çekirdeksiz üzümü, Kütahya'nın çinisi, Simav'ın el halısı, Tavşanlı leblebisi, Uşak'ın tarhanası, kilimi, Aydın'ın inciri, kestanesi, Söke körüklü çizmesi, kabak tatlısı, Muğla'nın saraylı tatlısı, dalyanları, Datça nurlu bademi, Ortaca limonu, Muğla beyazı mermeri, Alaçatı kurabiyesi, Denizli'nin Yatağan bıçağı, Serinhisar leblebisi, Pamukkale traverteni, Buldan bezi, Kızılcabölük peştemali, Afyonkarahisar'ın sucuğu, lokumu, pastırması, kaymağı, Sandıklı patatesi, haşhaşı, patatesli ekmeğiyle YÖREX'te ziyaretçiyle buluşacak" diye konuştu.