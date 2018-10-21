Edebiyat ödülleri sahiplerini arıyor

TÜRK Edebiyatının tarihi ve kültürel mirasını geliştirip, korumak ve genç kuşaklar arasından yeni yetenekler çıkmasına vesile olmak amacıyla düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü Yarışması, yeteneklerini arıyor. Bu yıl masal türünde, çocuk, doğa ve hayvan teması ile düzenlenecek olan yarışmanın başvuruları başladı. Yurtiçi ve dışından herkesin katılabileceği yarışmanın son başvuru tarihi 5 Nisan 2019 olarak belirlendi.

Dereceye girenlere ödül

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Ödülü Yarışması'nda dereceye girenler para ve plaket ile ödüllendirilecek. Yarışmada birinci esere 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin TL. ve teşvik ödülüne de 2 bin TL verilecek. Yarışmacılar www.kepezkultur.com adresinden yada 242 325 60 60 nolu telefonu arayarak, yarışma bilgilerine ulaşabilecekler.

Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden

Şair, roman- deneme- araştırma yazarı ve siyasetçi Ahmet Hamdi Tanpınar, Cumhuriyet neslinin ilk öğretmenlerinden. Kepez Belediyesi'nin genç yeteneklere ufuk açması ve unutulmaması için adını verdiği yarışmaya ilham kaynağı olan Tanpınar, sanatçı kişiliğinin ortaya çıkmasında öğretmeni Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim'den izler taşıyor. Hece vezniyle ilk kez kaleme aldığı şiirlerinde, imge zenginlikleri ve müzikal nitelikleriyle dikkat çekiyor.