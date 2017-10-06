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Eczacılar 'Akkuş ile yola devam' dedi

Antalya Eczacı Odası'nın olağan genel kurulunda yapılan seçimde, mevcut başkan Tolgar Akkuş güven tazeledi

Eczacılar 'Akkuş ile yola devam' dedi

Antalya Eczacı Odası'nın olağan genel kurulunda yapılan seçimde, mevcut başkan Tolgar Akkuş güven tazeledi

06 Ekim 2017 Cuma 21:59
Eczacılar 'Akkuş ile yola devam' dedi
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CROWNE Plaza Antalya'da gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurula, Antalya Eczacı Odası yönetim kurulu ve eczacılar katıldı. Tek liste ile seçime giren Antalya Eczacı Odası Başkanı Tolgar Akkuş, yeni dönem seçimlerinin herkes için hayırlara vesile olması ve yeni dönem çalışmalarında başarılar dileğini ifade etti. Antalya Eczacı Odası'nın geride bırakmaya hazırlandığı çalışma döneminde pek çok meslek içi etkinlik gerçekleştirerek, bu çalışmalarla mesleki nitelik kaybının önüne geçmeyi ve eczacıların mesleki gelişmelere hâkim olmasını sağlamak adına son derece özverili ve başarılı bir performans sergilediğini belirten Tolgar Akkuş, “1000'i aşkın üyesiyle köklü bir kuruluşun genel kurulunu topluyoruz. Kurulduğu yıldan bu yana birlikte yürüyüşümüzün yeni dönemine adım atmaya hazırlanıyoruz" dedi. Olağan kongre sonrasında Antalya Eczacı Odası başkanlık seçimi için sandık başına gitti. Başkan Tolgar Akkuş 440 oyla yeniden başkanlığa seçildi, mevcut yönetim listesi de yerini korudu.
 

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Anahtar Kelimeler:
ANTALYA ECZACI ODASI
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