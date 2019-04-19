Ebru Türel'in ses kaydı davasında itiraz

29 MART günü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydı sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir sosyal medya hesabından paylaşıldığı belirlenen ses kaydında, "Şimdi biz ne yapacağız, biz ikili- üçlü gruplar halinde, otobüslere bineceksiniz. Konuşacaksınız, ineceksiniz. Erkekler de kahvelere gidip bunları konuşacak. Peki neyi konuşacaksınız. Mesela; PKK'lılar CHP'lilerin listesinde. Ya bunlar seçilirse ya adam baksana eşbaşkanları bundan sonra İstanbul'u, Ankara'yı HDP yönetecek diyor. Tehdit ediyor. Bunları söyleyeceksiniz" sözleri yer aldı.



TÜREL ŞİKAYETÇİ OLDU

Ses kaydı üzerine Menderes Türel, kaydın yasa dışı yollarla elde edilerek montajlandığını söyledi. Türel, aynı gün de savcılığa suç duyurusunda bulunup, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Antalya 1. Sulh Ceza Mahkemesi ise yasa dışı ses kaydının erişiminin engellenmesi kararı aldı.



POLİS OPERASYON BAŞLATTI

Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan günü operasyon düzenlendi. Operasyonda, olaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı. 8 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ebru Türel’in gizlice ses kaydını alan ve montajlayıp internette yayınlayan kişi olduğu belirlenen belediye şirketi ALDAŞ’ta çalışan Niyazi Ateş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Şüphelilerden Cem O., Cem Özgür Y., Yusuf M. ile Batuhan G. serbest bırakıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeğeni Cemil Böcek ile Böcek’in seçim kampanyasında görev alan Doğukan Demirkaya ve tutuklanan Niyazi Ateş'in babası Maksut Ateş ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



MAHKEMEDEN İTİRAZA RED

Niyazi Ateş, avukatı aracılığıyla 17 Nisan günü Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama kararına itiraz etti. Hakimlik, tutuklama kararında yöntem ve yasaya aykırılık bulunmaması nedeniyle itirazın reddine karar verdi. Bunun üzerine dosya, Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Dosyayı görüşen Hakimlik, dijital materyallere ait incelemenin sürüyor oluşu dolayısıyla itirazın reddine, Niyazi Ateş'in tutukluluğunun devamına hükmetti.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 14:15