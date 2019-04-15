Ebru Destan: Fiziksel görünümümün zirvesindeyim

EBRU Desten, merkezde bulunan cihazlarla yapılan uygulamaları denedi. Ebru Destan, üç yıl önce evlendiğini ve iki çocuk annesi olduğunu söyledi. Destan, "Bakımıma çok dikkat ediyorum. Teknolojinin verdiği nimetleri de sonuna kadar kullanmayı seviyorum. Güldeniz'i, Fethiye'den tanıyorum. Özellikle İstanbul'dan Fethiye'ye giderek seanslara girerdim. Artık yeni adresim Antalya" dedi. Anneliğin verdiği sorumluluklarından arta kalan zamanları kendisine ayırdığını sözlerine ekleyen Destan, "Aslında çok da cihaz bakımlarına ihtiyacım yok. Düzenli spor sayesinde, fiziksel görünümümün zirvede olduğunu biliyorum" diye konuştu.