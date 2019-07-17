‘Duyu Bütünleme Odası’ engelli çocukların hizmetinde

BAŞKAN Uysal, ZİÇEV’in Meydankavağı Mahallesi’nde bulunan merkezinde kurulan duyu bütünleme odasını inceledi. Eşi Ümran Uysal’ın da katıldığı inceleme gezisinde Başkan Uysal’a ZİÇEV Antalya Şubesi Başkanı Aylin Ayaz Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve odanın yapımında katkıda bulunan Innivista Belek Otel’in Genel Müdürü Ülkay Atmaca eşlik etti. Vakıf öğrencileri tarafından karşılanan Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada bu özel odanın tüm öğrencilere faydalı olması dileğinde bulundu. Başkan Uysal, ZİÇEV’den ayrılırken vakfı öğrencileri kendisine bir vakfı kupası bardağı da hediye etti.



Duyu bütünleme nedir?

Özel ihtiyaçları olan, fiziksel ve zihinsel engelleri olan çocuklar için kurgulanan duyu bütünleme odasında uygulanacak terapi yöntemleriyle bireyin topluma kazanımı ve bağımsız birer birey olmalarının sağlanması hedefliyor. Görme, dokunma, hissetme gibi duyuların harekete geçmesine ve bu duyuların uyumlu olarak çalışmasını sağlamaya odaklanan terapide, çocukların oyun oynamayı öğrenmesi, sosyalleşmesi ve kişisel bakım becerilerini yapabilmesi üzerine çalışmalar yürütülüyor. Konuşma terapileri uygulanıyor. Merdiven çıkma, dengeli yürüme, sarılma gibi el ve ayak hareketlerini geliştiren çalışmalar yapılıyor, hareket kontrolü öğretiliyor.