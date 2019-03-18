Duygulandıran Çanakkale Zaferi anması

İL Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Karatay Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nce hazırlanan programa, Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin yanı sıra, vatandaşlar katıldı. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşma ve şiir dinletisi yapıldı. Törende, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 104. Yılı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi. Üç kategoride düzenlenen yarışmanın birincileri Kayra Ada Aladağ, Nursena Şen ile Rüya Acar plaketlerini, Vali Münir Karaloğlu'dan aldı. Plaket töreninin ardından Karatay Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp oynadığı 'Vatan Sağolsun' adlı oyun, salonda duygusal anlara neden oldu. Oyun sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk askerlerine söylediği 'Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum' sözü de hatırlatıldı. Suni kar yağışı altında canlandırılan Sarıkamış Harekatı'nda donarak hayatını kaybeden Türk askerleri de anıldı. Törenin ardından davetlilere Çanakkale Savaşı'nda askerlere dağıtılan üzüm hoşafı ve yağlı buğday çorbası ikram edildi.