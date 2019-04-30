Durakta unutulan bavullar korkuttu

Antalya'da bir otobüs durağındaki iki bavul, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Bomba uzmanı tarafından incelenen bavulun, bir üniversite öğrencisine ait olduğu, içinde ise elbise olduğu ortaya çıktı.