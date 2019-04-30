Durakta unutulan bavullar korkuttu

POLİSİ alarma geçiren olay, saat 15.00 sıralarında Sinanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Otobüs durağında iki bavul olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, çevre güvenliğini sağlamak için yolun gidiş istikametine trafiğe kapatarak, uzman ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen uzman ekipler tarafından kontrol edilen bavulların Aslı Turaç adlı üniversite öğrencisine ait olduğu ortaya çıktı. Çeşitli giyim eşyalarının bulunduğu bavullar polis merkezine götürülürken, Turaç'ın polis merkezinden eşyalarını alacağı belirtildi.