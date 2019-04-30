Durakta unutulan bavullar korkuttu

Antalya'da bir otobüs durağındaki iki bavul, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Bomba uzmanı tarafından incelenen bavulun, bir üniversite öğrencisine ait olduğu, içinde ise elbise olduğu ortaya çıktı.

Durakta unutulan bavullar korkuttu
banner404

POLİSİ alarma geçiren olay, saat 15.00 sıralarında Sinanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Otobüs durağında iki bavul olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, çevre güvenliğini sağlamak için yolun gidiş istikametine trafiğe kapatarak, uzman ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen uzman ekipler tarafından kontrol edilen bavulların Aslı Turaç adlı üniversite öğrencisine ait olduğu ortaya çıktı. Çeşitli giyim eşyalarının bulunduğu bavullar polis merkezine götürülürken, Turaç'ın polis merkezinden eşyalarını alacağı belirtildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bunu yapan yandı! 60 bin lira cezası var
Bunu yapan yandı! 60 bin lira cezası var
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472