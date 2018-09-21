'Dur' ihtarına uymadı, çıkmaz sokağa girince yakalandı

ANTALYA polisini alarma geçiren olay, saat 08.30 sıralarında Isparta Karayolu 13'üncü kilometrede meydana geldi. Polis, aşırı hız yaptığı gerekçesiyle radara giren 42 LS 086 plakalı Mehmet Ç. yönetimindeki otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan Mehmet Ç. yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Muhammet S. ile kaçmaya devam etti. Mehmet Ç.'nin peşine çok sayıda polis ekibi takıldı. Tüm uyarılara rağmen durmayan sürücü, Kepez ilçesinde çeşitli sokaklarda kaçmaya devam etti. Polisin ekip aracına çarpıp zarar veren sürücü Mehmet Ç., çıkmaz sokağa girince yakalandı. Sürücü Mehmet Ç. ile arkadaşı Muhammet S. gözaltına alındı. Mehmet Ç.'nin ehliyetinin olmadığı, Muhammet S. ile birlikte uyuşturucu madde kullandıkları ifade edildi.

Araç trafikten men edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.