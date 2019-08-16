Dünya’nın folklor renkleri Kepez’de buluşuyor

KEPEZ Belediyesi, farklı kültürleri bir araya getiriyor. Dünyanın ve Türkiye’nin folklor renklerini buluşturan 5. Uluslararası Folklor Festivali, 28-29-30-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ev sahibi Kepez Belediyesi, Dünya’nın ve Türkiye’nin dört bir yanından katılacak profesyonel toplulukları ağırlayacak. Farklı yöre ve kültürlerin geleneksel oyunlarının sergileneceği festival, 4 gün boyunca Antalyalılara görsel bir şölen sunacak. Festivale, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moldovya, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Bulgaristan, Burundi, Senegal, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gana ve Romanya katılacak. Hakkari, Aydın, Gümüşhane, Denizli, Diyarbakır, Ankara, Iğdır, Van, Burdur ve Bursa gibi Türkiye’nin bir çok ilinden folklor ekipleri de festivale katılım sağlayacak. Kepez Belediyesi, profesyonel toplulukların katılacağı festival için dolu dolu bir etkinlik tablosu hazırladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün belediye meclis salonunda festival ekiplerini kabul etmesi ile start alacak olan 5. Uluslararası Folklor Festivali, Mehmet Akif Caddesi’nde kortej yürüyüşü ile devam edecek.



Kepez’den renkli festival

Geleneksel kıyafetleri ile katılacak olan ekipler, aynı saatte Özdilek AVM önünde gösteri yapacak. Kepez’in her köşesi festival boyunca renkli gösterilere sahne olacak. Konuk ekipler açılış günü Dokumapark, Yenidoğan Mahallesi (Pazartesi pazarı yanı) ve Çamlıbel Mahallesi’nde (Kültür Çadırı yanı) gösteriler yapacak. Festivalin ikinci günü ise kortej (MarkAntalya-Kapalıyol-Cumhuriyet Meydanı güzergahı) düzenlenecek. Cumhuriyet Meydanı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi (Muhtarlık yanı), Zafer Mahallesi(Cumartesi Pazarı), 30 Ağustos Cuma günü ise, Gülveren Mahallesi (Muhsin Yazıcıoğlu Parkı yanı), Atatürk Mahallesi (Yeşil Alan), Baraj Mahallesi (Atila Nizam Parkı),renkli gösterilere sahne olacak. 31 Ağustos Cumartesi sona erecek festivalin gala gecesi Kepez Kent Meydanı’nda yapılacak. Varsak Karşıyaka Mahallesi, Ahmet Çeşme Caddesi (Varsak Karakolu karşısı) ve Altınova ASM yanında yapılacak gösterilerle Kepez’in her köşesi Dünya’nın folklor renkleri ile bulaşacak.